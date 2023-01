Ivete Sangalo dá spoiler sobre tema de seu Carnaval em 2023

Em entrevista coletiva, cantora Ivete Sangalo revela tema que inspirou montagem de looks dos dois dias no Circuito Dodô

O Carnaval de 2023 da cantora baiana Ivete Sangalo (50) promete! Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 18, a artista revelou qual vai ser o seu tema para o Carnaval deste ano: De Volta para o Futuro!

Ela disse que a intenção é mostrar como estamos voltando a nossa vida normal, em um dos eventos mais importantes para os brasileiros, após dois anos sem, devido à pandemia da Covid-19. O que Ivete quer fazer é trazer esperança e fazer uma reflexão sobre os momentos em que estivemos reclusos.

“O tema é muito mais do que uma questão estética. Nós voltamos para a nossa realidade, para o nosso futuro. Estamos voltando para o eixo”, explicou a cantora durante a coletiva de imprensa. Ainda sim, a inspiração para o figurino e para o trio elétrico vem do clássico do cinema de 1985. “Nunca estivemos tão sedentos para o futuro”, completou.

Neste Carnaval, Ivete Sangalo irá puxar dois dias do Bloco Coruja, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado, 18, e na segunda, 20.

