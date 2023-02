Inspirada em personagens de desenhos animados, Luísa Sonza revela sua segunda fantasia no Carnaval de Salvador

Após se vestir de personagem do desenho Bob Esponja, Luísa Sonza se inspirou em personagem clássica de desenho animado para sua segunda fantasia

Nesta sexta-feira, 17, Luísa Sonza causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram a sua segunda fantasia escolhida para o Carnaval de Salvador.

Após se vestir do personagem Plâncton do desenho Bob Esponja, a cantora mostrou que está se inspirando em personagens animados para a folia.

A dona do álbum “Doce 22” surgiu caracterizada como a personagem Angélica do desenho animado “Rugrats: Os Anjinhos” nas fotos tiradas por Pam Martins.

Nos comentários, a influenciadora Thaynara OG, que irá desfilar esta sexta-feira pela escola Estácio de Sá, elogiou a fantasia: "Amando as referências".

Os fãs da cantora adoraram o novo look e rasgaram elogios nos comentários! “A mona tá entregando tudo mesmo”, escreveu uma seguidora. E outra fã escreveu: “Cada look mais icônico do que o outro, LUÍSA VOCÊ TÁ DEMAIS NESSE CARNAVAL”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Look para a folia!

Bruna Marqunize surgiu deixando seus seguidores babando com seu look elegido para a folia em Salvador.

A atriz foi fotografada com um vestido azul transparente decotado e com brilhantes. A peça também estampava personagens do desenho Bob Esponja.