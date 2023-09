Gracyanne Barbosa surge aos beijos com Belo em noite de samba

Gracyanne Barbosa recebe o carinho de Belo ao ser coroada como Madrinha de Bateria da Camisa Verde e Branco

A musa fitness Gracyanne Barbosa está de volta ao carnaval. Aos 39 anos de idade, ela foi coroada como Madrinha de Bateria da escola de samba Camisa Verde e Branco, de São Paulo, em um evento na noite de sábado, 2.

Para a ocasião, ela apareceu deslumbrante com um vestido dourado repleto de brilhos e com recortes estratégicos para valorizar a sua beleza impecável. Além disso, ela contou com o carinho do seu marido, o cantor Belo.

Gracyanne e Belo foram flagrados aos beijos ao som de muito samba e trocaram carinhos na frente dos fotógrafos de plantão.

Recentemente, a musa fitness falou sobre o seu retorno ao carnaval em conversa com a CARAS Digital."Não pretendia retornar ao carnaval esse ano, mas depois da conversa, o carinho no qual tiveram comigo, a Presidente Erika Ferro, me disse que minha força representa todas as mulheres, foi tão emocionante que ficou impossível não aceitar", revelou.

E completou: "Uma escola tão amada pelo público e dedicada ao carnaval, tem que estar no grupo especial, estou chegando para somar e JUNTOS, vamos manter o pavilhão lá em cima, de onde nunca deveria ter saído. É uma honra voltar pro carnaval com uma escola gigante como a camisa verde e branco".

Fotos: Araujo / AgNews

Gracyanne Barbosa leva marmita para festa de Luciano Huck

A musa fitness Gracyanne Barbosa marcou presença na festa da grande final do quadro Dança dos Famosos na mansão de Luciano Huck no Rio de Janeiro. Porém, ela não comeu o que foi servido na celebração. A esposa do cantor Belo segue uma dieta rigorosa para manter o seu corpo musculoso em dia e fez questão de levar sua própria marmita.

No caminho para a festa, a beldade apareceu comendo a sua marmita no carro e contou que não costuma comer nas festas que vai. “Me convidem para festas, porque eu sou aquela convidada que não gasta nada. Levo a minha própria comida, minha própria água, não gasto nada na sua festa. Não dou prejuízo nenhum, pode me chamar”, disse ela.