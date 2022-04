Gracyanne Barbosa relembra fotos do Carnaval e choca com corpaço quase nu

Musa fitness, Gracyanne Barbosa exibiu seu físico sarado em looks carnavalescos e impressionou

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 11h15

Após alguns dias depois da folia, Gracyanne Barbosa (38) mostrou seus cliques no Carnaval.

Nesta quinta-feira, 28, a musa fitness aproveitou o clima de tbt na rede social e mostrou fotos curtindo na Sapucaí.

Com looks mínimos, cheios de brilho, Gracyanne Barbosa surgiu exibindo suas curvas musculosas com muita atitude.

"#TBT bem recente! A volta do carnaval foi sem dúvidas, um momento especial para o ano de 2022. A festa mais linda de volta, todos juntos, com o mesmo objetivo que é se divertir, cantar, sambar, assistir os desfiles e torcer para a sua escola do coração. Foram dias maravilhosos, de muita alegria, conhecer pessoas incríveis, estar com amigos... No próximo sábado tem o desfile das campeãs na Sapucaí e assim, nos despedimentos do carnaval de 2022", comentou sobre o evento.

Nos comentários a esposa do cantor Belo(48) recebeu elogios. "Linda! Amei as fantasias", aprovaram os internautas. "Nossa rainha", disseram outros.

Nos últimos dias, ao marcar presença na Sapucaí, Gracyanne Barbosa chocou ao deixar à mostra seus músculos saltando em um look rosa mínimo.

Veja as fotos de Gracyanne Barbosa no Carnaval: