Gracyanne Barbosa lamenta ausência no Carnaval em desabafo: 'Muito difícil'

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa não escondeu a tristeza ao falar sobre sua ausência no Carnaval de 2024. A esposa do cantor Belo precisou se afastar dos desfiles após romper o tendão e, por isso, não participou ativamente do evento este ano.

Na última quinta-feira, 15, em suas redes sociais, enquanto conversava com os seguidores, ela fez um sincero desabafo sobre o início de ano atípico. Ao ser questionada por um internauta o que sentiu ao assistir a folia pela televisão, Gracyanne respondeu: "Eu amo assistir os desfiles, na avenida, ver as escolas, os carros, colegas/amigos desfilando... é um momento único!", iniciou.

E continuou: "Mesmo após muitos anos de Carnaval, fico encantada com tudo". A influenciadora, então, detalhou como ficou ao precisar se ausentar dos desfiles: "Este ano confesso que foi muito difícil pra mim! Eu estava muito chateada, queria muito estar com a Camisa Verde e Branco, fiquei emocionada, emotiva…".

"Mas entendo que Deus sabe de todas as coisas. Fazemos planos, mas quem decide é Ele!", concluiu Gracyanne Barbosa. A musa já foi rainha de bateria de diversas escolas no Rio de Janeiro, como Salgueiro, Mangueira, Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti e Unidos da Tijuca.

Sua última participação foi em 2020, quando desfilou pela União da Ilha, no Rio. Em 2024, caso não tivesse rompido o tendão, Gracyanne sairia como madrinha de bateria da Camisa Verde e Branco, em São Paulo.

Gracyanne Barbosa rebate crítica por comer marmita em local inusitado

A musa fitness Gracyanne Barbosa reagiu após receber críticas por comer sua marmita em qualquer lugar. Para manter a boa forma, ela não sai de casa sem os alimentos que vai consumir ao longo do dia para não sair da dieta. Com isso, ela decidiu comer sua marmita do dia em um elevador e foi alvo de olhares tortos.

Nas redes sociais, ela rebateu a energia dos olhares das pessoas para sua marmita com ovos. "O pior é a cara das pessoas me olhando. 'O que essa mulher está fazendo?'. Mas se você compra um pão de queijo, não sai comendo com cafezinho? Por que não posso comer minha marmita? Eu, hein", disse ela nos stories do Instagram.

A beldade ainda mostrou outra marmita que fez parte de seu dia, que também tinha vários ovos. Confira!