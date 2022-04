Gracyanne Barbosa choca ao exibir músculos saltando em look micro na Sapucaí

Musa fitness, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar curvas torneadas em vestido PP e todo recortado

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 08h12

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) não passou despercebida na Sapucaí nesta quinta-feira, 21.

Para curtir em um camarote no Rio de Janeiro, a esposa do cantor Belo (48) apostou em um vestido micro de cor pink nada discreto.

Bem justo, a peça cheia de recortes deixou à mostra as curvas musculosas de Gracyanne Barbosa. "Day 1 no melhor camarote da Sapucaí, to chegando @camaroteriopraia uma honra ser sua rainha mais um ano…", falou sobre seu título.



Ao esbanjar seu corpaço treinado e bronzeado no look nada discreto, a musa fitness logo chamou a atenção dos seus seguidores. "Incrivelmente perfeita", escreveram os fãs. "Dona de tudo", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, para celebrar a Páscoa, Gracyanne Barbosa surgiu de coelhinha e causou com uma fantasia ousada para a data.

Veja o look de Gracyanne Barbosa para curtir na Sapucaí: