Graciele Lacerda impressiona ao mostrar seu look de Carnaval no Pantanal: ''Arrasou''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apostou em roupa brilhante para festa de Carnaval no Pantanal

Viajando com Zezé Di Camargo (60) no Pantanal, Graciele Lacerda (42) vem aproveitando os dias de folga com muitas festas temáticas. Neste sábado, 18, ela mostrou o look escolhido para o evento de Carnaval no lugar.

Após impressionar na festa com tema neon com um top de crochê bem decotado, a musa fitness roubou a cena ao apostar em uma combinação também decotada de cor prata brilhante. Além da peça nada discreta, ela colocou brilhos no rosto e fez uma trança no cabelo.

"Quem disse que no meio do Pantanal não tem carnaval?", disse Graciele Lacerda ao surgir toda arrumada durante a viagem feita especialmente para o amado pescar.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a escolha da famosa. "Arrasou", aprovaram os fãs. "Não erra nunca, inspiração", falaram outros.

Veja o look de Carnaval de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda divide opiniões com look para festa dos anos 80

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, publicou um vídeo na quarta-feira, 15, mostrando um look que montou para uma festa com tema de anos 80. Exibindo as peças escolhidas, a influenciadora chamou a atenção com o resultado.

Para o momento descontraído, a musa fitness apostou em um look esportivo usado na época: body e calça coloridos, além de meias e outros acessórios vibrantes. A combinação nada discreta logo deu o que falar entre os seguidores.

"Noite Anos 80! Meu ano! Quem aí também fez parte desse ano maravilhoso levanta a mão!", disse Graciele Lacerda na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas dividiram opiniões sobre o look colorido. "Achei ridículo, mas...", falou uma internauta. "Nada a ver essa roupa pra um baile dos anos 80 se fosse numa academia dos anos 80 ai sim... mas... ta linda", escreveu oura. "Belíssima como sempre", elogiaram os fãs.