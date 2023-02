Gisele Bündchen publica fotos curtindo primeiro carnaval após divórcio

Supermodelo Gisele Bündchen assistiu aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro

A supermodelo Gisele Bündchen curtiu seu primeiro carnaval no Brasil, mais especificamente Rio de Janeiro após o divórcio de Tom Brady.

A famosa participou de um camarote na Sapucaí e curtiu muito ao lado de amigos. No Instagram, ela fez questão de registrar os momentos com um carrossel cheio de fotos.

"Foi muito especial voltar ao Carnaval e prestigiar esta festa tão linda da nossa cultura. It was so special to return to Carnival and honor this beautiful celebration of our Brazilian culture", escreveu a musa tanto em português quanto inglês.

A loira abraçou totalmente a cultura carnvalesca em sua passagem pelo Brasil, sendo que publicou um vídeo com muito samba no pé dias antes do desfile em seu perfil. Horas antes dos desfiles das escolas de samba, ela também mostrou o "esquenta" na casa em que estava com vários amigos.

Este é seu primeiro carnaval após anos sem pisar no sambódromo. O momento é de renovação, já que a loira se divorciou do jogador de futebol Tom Brady recentemente.

Veja fotos: