Giovanna Lancellotti parabeniza o namorado e celebra chegada do Carnaval: ''Maior espetáculo da Terra''

Atriz Giovanna Lancellotti revelou que vai curtir todos os dias do Carnaval 2022 na Sapucaí e prestou homenagem ao amado, Gabriel David

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 12h03

A atriz Giovanna Lancellotti (28) está esbanjando felicidade com a chegada do Carnaval 2022!

Na manhã desta quarta-feira, 20, a artista comemorou a folia e revelou que vai curtir todos os dias no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Em seu feed no Instagram, a famosa recordou fotos de alguns carnavais, em que aparece com diferentes fantasias. Em uma das imagens, ela aparece ainda criança. Giovanna também prestou uma homenagem ao namorado, Gabriel David, filho do presidente de honra da escola de samba Beija-Flor, Anísio Abrahão David.

"Hoje começa o meu carnaval! E como uma boa foliã (desde criança, e posso provar rs) estarei presente em todos os dias da Sapucaí, curtindo, sambando e celebrando a VIDA depois de um ano tão estranho, sem carnaval. A energia que vem com esse evento é tão grande e tão potente, que pode mudar o mundo. Uma alegria contagiante, pra todas as idades, cores, gêneros e planetas. ISSO É BRASIL!!! Orgulhosa e ansiosa estou para o MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA", começou escrevendo.

Giovanna Lancellotti fez questão de parabenizar o amado: "Parabéns meu amor @gabriod pela sua garra e dedicação para um carnaval histórico!! Começou".

Giovanna Lancellotti se declara para o padrasto

Recentemente, Giovanna Lancellotti prestou homenagem ao seu padrasto, José Alvaro Almeida, que completou mais um ano de vida. "Novo ciclo de uma pessoa MAIS que especial. @jalvaroalmeida como sou grata por ter você na minha vida!! Com certeza eu não seria a mesma hoje sem a sua presença, amor e criação", disse ela. "Que venham muitas pescas, risottos, trilhas de jipe, jogos do Santos, churrascos e boas noites com William Bonner pra você! Eu quero fazer parte de tudo isso!! Te amo muito!! Felicidades", brincou a atriz ao finalizar o texto.

Confira a publicação de Giovanna Lancellotti sobre o Carnaval: