Giovanna Lancellotti curte desfiles na Sapucaí coladinha com o namorado, Gabriel David: ''De ontem, com amor''

Giovanna Lancellotti mostrou um momento romântico que viveu com Gabriel David durante os desfiles da Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 15h17

O clima de romance tomou conta da Sapucaí na última quinta-feira, 21!

Pelo menos foi isso que Giovanna Lancellotti (28) mostrou em suas redes sociais ao publicar alguns cliques coladinha com o namorado, Gabriel David (24), enquanto eles curtiam os desfiles do Carnaval.

Nos registros a atriz e seu amado aparecem juntinhos em frente ao arco da Sapucaí, ponto turístico do local, enquanto ela usava um look ousado e super exuberante, cheio de strass e ele aparecia com uma camiseta de um dos camarotes da festa.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "De ontem, com amor".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que maravilhosos!", disse um. "Casalzão!", falou outro. "Lindos!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Giovanna Lancellotti em clima de romance com o namorado durante o Carnaval: