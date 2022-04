Giovanna Lancellotti abusa da sensualidade e mostra corpaço na Sapucaí

Atriz Giovanna Lancellotti abusa da sensualidade e exibe corpo em forma antes de curtir a folia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 09h45

Animadíssima com os desfiles de Carnaval que já começaram no Rio de Janeiro, a atriz Giovanna Lancellotti (28) caprichou na produção para curtir a folia.

Antes de marcar presença na Marquês de Sapucaí na noite desta quinta-feira, 21, a artista que já participou de várias novelas de sucesso na telinha mostrou o figurino dela para os fãs nas redes sociais.

Com um look transparente e que ressaltava o seu corpo super escultural, a famosa fez várias fotos e foi bastante elogiada pelos seguidores no Instagram.

"Preparadíssima para o segundo dia de samba no pé!", escreveu Gio Lancellotti que foi chamada de gata e perfeita por muitos admiradores que ficaram surpresos com as curvas da beldade no Carnaval.

Veja a beleza da atriz Giovanna Lancellotti!