Gabi Martins usa micro top transparentes de pedras para o desfile das campeãs: "Maravilhosa''

Ex-BBB e cantora Gabi Martins usa top transparentes com pedrarias e ostenta bronzeado dourado para desfile na Marquês de Sapucaí

Redação Publicado em 02/05/2022, às 08h57

Gabi Martins (25) deixou o público brasileiro encantado no último final de semana, 1, ao se despedir da Marquês de Sapucaí, após ser um dos destaques da Unidos de Vila Isabel.

Dona de um corpão espetacular, a cantora apostou em um top transparente de com pedrarias no busto nada básico. Repleta de estilo, ela completou a combinação com uma calça jeans cheia de recortes.

"Até breve Sapucaí. Me despeço de você muito feliz e grata. Obrigada Unidos da Vila Isabel por realizar um grande sonho. Aprendi muito e vou levar pra minha vida todos ensinamentos. Até breve!", escreveu ela.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam elogios para a ex-BBB. "A mais gata de todas", afirmou um. "Perfeita demais!", disse outro. "Você é de verdade?", brincou outro surpreso.

Gabi Martins usa top transparentes com pedrarias para desfile final na Sapucaí:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins mostra bastidores de desfile na Sapucaí e posa com Sabrina Sato:

Gabi Martins desfilou como musa pela escola de samba Unidos de Vila Isabel e mostrou os bastidores de seu primeiro desfile na Sapucaí. Em uma das fotos, ela posou com Sabrina Sato (41). "Amanheceu na Sapucaí e eu tô feliz demais que iremos desfilar Sábado novamente!! Já deu saudade dessa energia. Parabéns minha amada Unidos de Vila Isabel", celebrou Gabi."Com nossa RAINHA maravilhosa e inspiradora", declarou ela.