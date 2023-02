Gabi Martins fala sobre preparação para o carnaval e abre o jogo sobre críticas: "Onda de ataques"

Musa da Vila Isabel, Gabi Martins lembra como as críticas a abalaram em 2022: "Voltei a tomar antidepressivo"

O ano de 2022 foi marcante para Gabi Martins (26). Não só por sua estreia no carnaval carioca como musa da Unidos de Vila Isabel, como também por um episódio que a deixou muito abalada.

Durante os ensaios da escola de samba na Sapucaí, sua apresentação foi duramente criticada e virou meme nas redes sociais.

A primeira reação da mineira foi rir com o que era postado sobre ela. Mas, depois, a alegria deu lugar a uma tristeza profunda.

“Não tive tempo de fazer aula, me preparar. Até o sapato que usei era o meu. Quando me apresentei sem nenhuma técnica, com aquele jeito mineiro, de sertaneja com uma pegada mais bruta, estourou o primeiro meme no dia seguinte”, lembra Gabi ao gshow.

“Veio uma onda de ataques muito forte. Tudo era novo para mim e não estava acostumada com aquilo. E aí eu falei: ‘Tudo bem. Vou começar a fazer mais aulas de samba para melhorar’. Mas eram muitos comentários me xingando, me ofendendo", complementa.

Carnaval 2023

Para o desfile deste ano, na segunda-feira de carnaval, Gabi está mais segura e preparada. Ela começou as aulas de samba em outubro.

Além da musculação que fez a vida toda, ela ensaia cerca de quatro horas por dia. A fantasia para apresentar o enredo “Nessa festa, eu levo fé”, já está pronta.

“Este ano, ela está mais confortável. A fantasia representa a morte no México. Os mexicanos comemoram o dia da morte e minha roupa tem cortes fortes como o rosa, azul, preto e umas representações de caveira. É muito legal”, explica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Procedimentos

No rosto, prometeu a si mesma que jamais irá fazer novos procedimentos. Quando deixou o BBB, Gabi, que havia engordado 10 quilos, além de ter feito lipo na barriga e ter implantado silicone nos seios, preencheu a boca e fez harmonização facial.