Gabi Martins exibe registros dos ensaios na Vila Isabel com Sabrina Sato

Musa da Vila Isabel, Gabi Martins ostenta corpão ao lado de Sabrina Sato durante ensaios da escola de samba

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 13h29

Nesta segunda-feira, 21, Gabi Martins (25) compartilhou um pouquinho do alto astral nos ensaios da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, mesmo debaixo de chuva!

Musa da escola de samba, a cantora apareceu do lado da Rainha de Bateria, Sabrina Sato (41), mostrando todo o samba no pé e a emoção.

“Faça Sol ou chuva, frio ou calor, minha Vila brilhou! Obrigada por me acolherem tão bem. Nossa rainha, Sabrina Sato. Sei que tenho muito que melhorar e é só o começo! Com humildade, pé no chão e no samba”, escreveu ela na legenda do post.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Orgulho de você”, disse um. “Musa maravilhosa”, declarou outro. “Duas divas”, decretou mais um.

Recentemente, a ex-BBB arrancou suspiros dos internautas ao aparecer só de biquíni dançando ao som de sua nova música, Recaidinha.