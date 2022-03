Gabi Martins e Solange Gomes trocam farpas na internet: "Faz um cursinho antes"

A ex-modelo usou as redes sociais para criticar o desempenho de Gabi Martins como musa de bateria

Solange Gomes (47) usou as redes sociais para criticar o desempenho de Gabi Martins (25), musa de bateria da Vila Isabel no samba.

Em seu perfil no Instagram, Solange falou sobre Gabi Martins e sugeriu que a ex-BBB fizesse um cursinho para desfilar.

"Gente, a Gabi Martins. É pra sambar na frente do tripé, o tripé é como se fosse o carro alegórico, e ela estava do lado ou atrás. Alguém avisa, pelo amor de Deus", disse Solange, que já atuou como rainha de bateria.

Em seguida, Solange completou: "Gente, faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste alguns ensaios. Carnaval é coisa séria", ressaltou.

Após a série de críticas, Gabi Martins se pronunciou no perfil Gossip do Dia, no Instagram e rebateu Solange: "Quando me propus a estrear em uma escola de semba, eu sabia que seria um ciclo de muitos aprendizados, ensaios, doação. É o que eu tenho feito, a cada ensaio na quadra, a cada agenda na quadra é um novo aprendizado. E que bom que tenho a oportunidade de aprender com os melhores", escreveu.

Na sequência, Gabi agradeceu a Sabrina Sato, que é rainha de bateria da Vila Isabel, pelos ensinamentos.

E as farpas não pararam por aí, na manhã desta terça-feira, 22, Solange rebateu Gabi: "Garota, garota. Para de graça. Já deu tempo de sobra para saber que é pra ficar à frente do tripé, e não do lado ou atrás. Valorize o que lhe foi oferecido. Posicionamento é o mínimo dentro da Sapucaí, pois compromete o quesito harmonia e faz a escola perder pontos", escreveu Solange.

Também no Instagram, Gabi comentou que está aberta a críticas, mas pediu para que Solange desse o toque de maneira privada: "Solange, com todo respeito, estou começando agora e me dedicando ao máximo. Estou aberta a todas as críticas porque quero melhorar, por isso, estou fazendo aulas e me dedicando aos ensaios. Na próxima, me chama no privado para você me dar o toque", comentou Gabi.

