Funkeira, Ingrid Mantovani estreia no Carnaval com look de R$ 50 mil: 'Não é só chegar e sambar'

Cantora Ingrid Mantovani desfilará como rainha de bateria da X-9 Paulistana, no Carnaval de São Paulo

A cantora Ingrid Mantovani (31) não esconde sua ansiedade para estrear na avenida como rainha de bateria. Destaques da escola de samba X-9 Paulistana neste domingo, 19, a famosa passou por aulas de dança para chegar com tudo no Carnaval de São Paulo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dona do hit Rodeio Virou Bailão revelou detalhes por trás da preparação para o Carnaval. "Eu tive o grande privilégio de ter aula com a professora Cíntia Melo, que também acabou se tornando uma grande amiga", disse ela.

"Cintia me ensinou muito, ela me mostrou que samba não é só você chegar e sambar, mas sim representar literalmente uma escola, o amor e dedicação de todos, é cantar o enredo com amor, força e muita paixão, ela foi fundamental nessa minha nova etapa", completou.

A funkeira também revelou que mudou parte da rotina para conseguir chegar na avenida com o corpão em dia. "Eu tive que me adaptar a uma nova rotina desde que recebi o convite, então eu diminui muito a quantidade de álcool para evitar o inchaço, aumentei a quantidade que bebo de água, mudei total a minha dieta ", disse.

Para sua estreia como rainha de bateria, Ingrid, que no ano passado desfilou pela Acadêmicos do Tucuruvi, aparecerá com uma fantasia luxuosa. A peça nada básica custou cerca de R$ 50 mil .

"A minha roupa é feita por cerca de mil cristais vermelhos, que no total está somando uns 50m reais. Não tem algo que eu tenha gostado mais, porque a fantasia toda em sim, está maravilhosa, minha primeira roupa de rainha de bateria e estou muito ansiosa e feliz", disse.

Organizando os detalhes finais para pisar na folia, ela garantiu que está mais do que pronta para: "Vim me preparando bastante para aprender, e evoluir, me dediquei, sabe? Agora é hora de mostrar o resultado da dedicação e, principalmente, conseguir me conectar com o máximo de pessoas que estiverem ali para sentir isso também!".