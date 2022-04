Fora do BBB 22, Larissa chama atenção ao mostrar as curvas em camarote no Rio

Ex-BBB Larissa chama atenção ao ser clicada em um badalado camarote de Carnaval na Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 10h08

Fora da casa mais vigiada do país, Larissa Tomásia (25) não perdeu tempo e marcou presença no Carnaval da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Na noite desta quinta-feira, 21, a ex- sister do BBB 22 foi clicada em um dos camarotes da folia carioca e esbanjou boa forma física para as lentes dos fotógrafos presentes no local.

Com um look curtinho e justo, que evidenciava as curvas dela, a beldade que veio da Casa de Vidro chamou a atenção antes de se jogar no samba e na animação dos desfiles das agremiações.

Larissa fez parte do famoso quarto Lollipop no BBB 22. Em seu primeiro paredão, a sister foi eliminada pelo público que vota no reality show e deu adeus para o prêmio milionário do programa da Globo.

Veja as curvas da ex-BBB Larissa!

(Foto: Agnews)