Famosos protagonizam cenas românticas no festival Carnaval das Artes, no Rio

Apesar do clima de pegação, 'Carnaval das Artes' no Rio de Janeiro tem presença casais famosos e muito romance

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 14h47

Folia do amor! No último domingo, 27, vários famosos decidiram aproveitar com muito romance um evento de Carnaval no Rio de Janeiro.

O Carnaval das Artes, que teve como atrações Wesley Safadão (33), Lexa (27) e Xand Avião (39), foi palco para vários beijos dignos de cinema.

O marido de Isabele Temóteo, inclusive, aproveitou um tempinho de intervalo entre os shows para dar aquele beijo da sorte na amada. Ferrugem (33), que também se apresentou, apareceu com a esposa, Thais Vasconcelos.

Nos camarotes, Bianca Andrade (27) e Fred (32) também foram flagrados num momento carinhoso. Os recém-casados, Viviane Araujo (46) e Guilherme Militão (31), também decidiram curtir um pouco da folia juntinhos. O casal está na espera de seu primeiro filho.

De volta ao Brasil após uma viagem de férias, Luan Santana (30) e a namorada, Izabela Cunha (25), também prestigiaram o evento e posaram com muito romance.

Xand Avião e Isabele Temóteo

Ferrugem e Thais Vasconcelos

Bianca Andrade e Fred

Viviane Araujo e Guilherme Militão