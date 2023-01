Exibindo boa forma, Sabrina Sato desfila em look rosa com escola de samba de São Paulo

A apresentadora Sabrina Sato participou de ensaio da escola de samba Gaviões da Fiel em São Paulo em look rosa estiloso

Na madrugada deste domingo, 29, Sabrina Sato (41) esbanjou beleza ao participar de ensaio de uma escola de samba em São Paulo.

A apresentadora mostrou que tem samba no pé no ensaio da Gaviões da Fiel, escola da qual é musa e com quem desfilou no ano passado.

A nova jurada do The Masked Singer Brasil esbanjou estilo e exibiu a boa forma ao usar uma peça única rosa. O look transparente deixava o corpo da famosa à mostra e tampava apenas o necessário.

Além do look monocromático, a estrela ainda usava longas mechas de cabelo pintadas de rosa, assim como a sua roupa.

Fotos: Leo Franco/AgNews

Musa!

No Carnaval, Sabrina Sato não para! Ainda nesta semana, a apresentadora participou de um ensaio com a escola Unidos da Vila Isabel no Rio de Janeiro.

Com um look azul brilhante, a mãe de Zoe sambou pelas ruas cariocas e compartilhou fotos do look e do ensaio em suas redes sociais.