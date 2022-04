Ex-BBBs Laís e Gustavo beijam muito na Sapucaí; confira

Aproveitando o Carnaval fora do BBB 22, Laís e Gustavo curtiram os desfiles na Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 11h00

Na última sexta-feira, 22, Laís (30) e Gustavo Marsengo (31) aproveitaram os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no Rio de Janeiro.

Curtindo os desfiles de Carnaval, Laís e Gustavo beijaram muito na Sapucaí e enlouqueceram os fãs do casal Lagusta.

O casal se reencontrou ainda na última sexta-feira com direito a surpresa especial e Laís vestiu a camisa do Palmeiras, time do coração de Gustavo.

Em seu perfil no Twitter, Gustavo compartilhou os cliques especiais ao lado de Laís e escreveu: "Foi aqui que estavam pedindo mimos?", brincou.

O casal se conheceu no BBB 22, e ao sair da casa, Gustavo revelou que gostaria de continuar com Laís fora da casa.

Confira os cliques de Gustavo e Laís na Sapucaí: