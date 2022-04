Ex-BBB Gustavo posta fotos de segundo dia de Carnaval com Laís, Pedro Scooby e Linn da Quebrada

Gustavo Marsengo se encontrou com outros ex participantes do BBB no último dia do Carnaval do Rio

CARAS Digital Publicado em 24/04/2022, às 15h15

Neste sábado, 23, aconteceu o último dia de desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio! E os participantes eliminados da edição deste ano do BBB, chegaram em peso na Sapucaí!

O ex- BBB Gustavo Marsengo (31) compartilhou alguns cliques em seu Instagram ao lado de outros eliminados do reality.

Em um dos cliques, o compedidor que entrou no BBB 22 pela Casa de Vidro aparece do lado do seu affair na casa, a Dr. Laís Caldas (30) e junto com o recém eliminado do programa, o surfista Pedro Scooby (33). O casal também posou para uma foto ao lado de Scooby e sua esposa Cintia Dicker (35).

E as fotos não pararam por aí! Gustavo também compartilhou uma foto ao lado de Linn da Quebrada (31), e a participante do BBB 20 Rafa Kalimann (29) também apareceu no cantinho do clique.

Na legenda da postagem, o advogado escreveu: "Segundo dia da Sapucaí pra conta, cheio de encontros especiais demais".

O apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt (47) comentou na publicação animado com os encontros. "Que barato! Aproveita, meu malvadão".

Confira aqui o post de Gustavo!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Beats 🐺 (@gustavo_marsengo)

E falando na Sapucaí, qual escola você acha que deve levar o prêmio de campeã este ano? Vote na enquete!