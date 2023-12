Eu Sou o Carnaval: Daniela Mercury lança projeto audiovisual inédito

Daniela Mercury lança projeto audiovisual inédito nesta sexta-feira; ao todo, serão 21 músicas gravadas em São Paulo e Salvador durante o último Carnaval

A cantora Daniela Mercury lança na próxima sexta-feira o álbum e projeto audiovisual ”Eu Sou o Carnaval”. Ele será disponibilizado em todas as plataformas digitais no primeiro minuto do dia 15 de dezembro.

Ao todo, serão 21 músicas que marcaram o carnaval de 2023, o primeiro pós-pandemia. Os dois produtos fazem parte da celebração dos 40 anos de carreira da artista, que arrasta multidões ao longo desses 40 carnavais.

“Eu me sinto empoderada, me sinto lutando por todos, junto com minha arte, com meu canto, junto com minha poesia”, diz Daniela que reúne também imagens dos carnavais de Salvador e de São Paulo. A artista promete ângulos e olhares diferentes, com equipamentos de última geração e profissionais com vasta experiência, dirigidos por Juliano Bacelar. “Pós pandemia, explode alegria. Esse verso está em Macunaíma, canção que fiz com Zé Celso Martinez e Fernando de Carvalho. Eu quero isso. Quero espalhar alegria” , diz a estrela.



As gravações aconteceram no carnaval de Salvador e de São Paulo e mostram milhões de foliões que há dois anos sonhavam com a volta da alegria, do brilho, das cores e da música da maior festa de rua do mundo.



“Eu Sou o Carnaval” nasceu no início de 2023, ano em que Daniela Mercury completa 40 anos de carreira e que a música “O Canto da Cidade”, que inspira o título do projeto audiovisual, completa 30 anos. O projeto usa a frase da letra na primeira pessoa para celebrar a alegria de cada um que canta essa música há 3 décadas.