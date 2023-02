Espetáculo! Sabrina Sato escandaliza com look de renda transparente e calcinha à mostra

Sabrina Sato escandaliza no último ensaio da Gaviões da Fiel antes do Carnaval 2023; veja

A apresentadora Sabrina Sato apareceu deslumbrante para sambar à frente da bateria Ritmão no último ensaio de quadra da Gaviões da Fiel antes do desfile oficial no Carnaval 2023. Na noite desta terça-feira (14), ela mostrou mais uma de suas produções impecáveis.

Dessa vez, a bela apareceu com um macacão de renda com aplicações de brilho justíssimo ao corpo. Com a roupa íntima totalmente à mostra, ela esbanjou simpatia e samba no pé.

Além de posar para fotos assim que chegou, ela também foi muito aplaudida pela comunidade que está pronta para o desfile de 2023..

Neste ano, a Gaviões da Fiel tem como enredo "Em Nome do Pai, Dos Filhos, Dos Espíritos e Dos Santos… Amém!", uma viagem pelas expressões de fé do brasileiro. A escola vai encerrar os desfiles já na manhã de sábado.

Veja:







Mais preparação para a folia

Ousada! Na madrugada deste domingo, 11, Sabrina Sato (42) fez questão de brilhar mais uma vez na Sapucaí ao surgir com um look sensual para desfilar durante o ensaio técnico da Vila Isabel. "Vai ter casório na Sapucaí! Vamos com tudo minha Vila Isabel", escreveu em uma publicação mostrando a roupa.