Escapou! Paolla Oliveira cai no samba com maiô cavado e quase mostra demais

Paolla Oliveira cai no samba com maiô cavado e mostra toda a sua beleza

Dona de um corpo perfeito, a atriz Paolla Oliveira roubou a cena na noite desta sexta-feira, 3. É que ela foi apresentada como musa de um Camarote na Marquês de Sapucaí. O anúncio foi realizado nos bastidores de um ensaio da Grande Rio para o Carnaval 2023.

Para a ocasião, ela apareceu com um body cavadíssimo e repleto de recortes. Simpática, ela estava muito sorridente e sambou mesmo com a noite de temperaturas elevadas no Rio.

A peça ousada deixou em evidência sua beleza e desenhou cada detalhe de seu corpão. A musa é conhecida pelo samba no pé, mas também pela potência de suas curvas.

Em 2023, a Grande Rio será a segunda escola a desfilar com um enredo em homenagem ao cantor e compositor Zeca Pagodinho."Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!" é desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. A escola é a atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.

Paolla Oliveira impressiona ao mostrar obra de sua nova mansão

Nos últimos meses, Paolla Oliveira revelou em sua rede social que está construindo a casa dos seus sonhos, ou melhor uma mansão! Em alguns registros, a famosa mostrou um pouco de sua futura residência.

Nos cliques, a artista apareceu curtindo uma piscina imensa e sem água ainda, além de ter feito uma selfie com uma parte que ainda está sendo levantada.

"A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos. Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom", contou.