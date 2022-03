Erika Januza e Lore Improta se encontram pela primeira vez em ensaio da Viradouro

Rainha de Bateria Erika Januza e musa Lorena Improta marcaram presença em ensaio de Carnaval da escola de samba Viradouro

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 09h03

A atriz Erika Januza (36) e a dançarina Lore Improta (28) estiveram presentes em ensaio de Carnaval da Viradouro!

Na noite de terça-feira, 22, a rainha de bateria da escola de samba carioca e a esposa de Léo Santana (33), que é musa da agremiação, compareceram à quadra da Viradouro para mais uma noite de muito samba no pé.

Ao som da bateria do mestre Ciça, as musas Luana Bandeira e Belinha Delfim completaram o time.

Para a ocasião, Erika apostou em um macacão nude com muitos detalhes em dourado. Já Lorena, escolheu um body vermelho bem cavado que deixava uma de suas pernas à mostra e um adorno na cabeça.

Em seu feed no Instagram, a atriz compartilhou registros do primeiro encontro com Lore Importa neste Carnaval, que voltou aos ensaios após o nascimento da primeira herdeira, Liz, de quase 6 meses.

"Dia de encontros!", disse Erika Januza na legenda da publicação.

"Dia de ficar em estado de graça! Que ensaio!", comentou o perfil oficial da Viradouro. "Rainha maravilhosa", elogiou Lore. "Megaaa gataaaas", elogiou um seguidor.

“Carnaval, te amo, na vida és tudo pra mim!” Tô de volta @unidosdoviradouro", escreveu a loira na web ao postar registros com o look.

Erika Januza celebra habilitação de moto e relembra história emocionante com o pai

Recentemente, Erika Januza revelou que passou na prova de habilitação de moto e contou história emocionante com o pai, Edson Gomes, que morreu quando ela tinha apenas 19 anos. "Passei. Sempre que penso em moto, lembro do meu pai que vivia de moto por ai e eu morria de medo e nunca ia. Mas em uma das últimas vezes que estive com ele tive coragem, foi maravilhoso estar ali com ele e logo depois ele se foi. Ainda bem que eu fui. "E hoje estou eu aqui, ainda medrosa no início, chorava no final da aula sem saber fazer o 8 kkkkk, mas aprovada de primeira! E dedico a ele onde quer que esteja. Obrigada Renato pela paciência! E a você que tem um desejo, sonho ou bloqueio. TENTE!!!! Vá a luta", disse a famosa.

Confira os registros de Erika Januza e Lore Improta:

