Em estreia no Carnaval, professora-musa ousa com fantasia comportada: 'Não esperar exibição'

Pela primeira vez na história, uma professora será musa do Carnaval; Cíntia Chagas conquistou fama ao ensinar português de uma forma divertida

O Carnaval começa oficialmente neste final de semana e pela primeira vez na história, uma professora de português, será musa no Camarote Nº1, ao lado de Alcione e Sabrina Sato. Cíntia Chagas alcançou o status de celebridade ao ensinar a língua portuguesa com divertidas dicas. Ela estará presente nos dias 19 e 20 de fevereiro. A professora-musa vai ousar com uma fantasia mais comportada na folia. "Não esperar exibição", declarou em entrevista à CARAS Brasil.

Cíntia conquistou o posto de professora mais divertida do país ao compartilhar dicas de português em suas redes sociais. Ela, que sempre leva humor e conhecimento ao público, alcançou mais de um milhão de seguidores. A educadora também é escritora e palestrante e se tornará musa do camarote mais disputado do Carnaval.



Escritora de dois best-sellers que misturam casos autobiográficos hilários e regras de português, ela coleciona milhares de alunos nos cursos virtuais de oratória e de gramática que ministra. O sucesso de Cíntia, de acordo com o Padre Fábio de Melo, que assinou o prefácio do primeiro livro dela, vem de um jeito único de ensinar.

Ela afirmou que ficou lisonjeada e perplexa com o convite. A professora nunca se imaginou nesse posto, já que o educador no país geralmente não faz parte desse tipo de ambiente. "O convite surgiu, por parte do Victor Oliva, há aproximadamente nove meses. Eu quase caí para trás com o convite. Nunca imaginei que, como professora, pudesse alcançar esse patamar de fama. Não que o professor não mereça isso, mas porque, no Brasil, não lhe é dado o merecido valor. E eu cheguei a esse lugar, hoje, o de fama, justamente por ser professora e por trabalhar com o ensino de língua portuguesa”, declara ela.

Embora o convite tenha sido feito há nove meses, sua preparação para o evento se iniciou em janeiro. Ela contou com o apoio do stylist Rapha Mendonça, que explicou como tudo funcionaria, o que Cíntia deveria esperar e como agir durante o evento. Além do que é esperado de uma musa no Carnaval. "Do ponto de vista físico, eu treino há muitos anos, faço musculação há 15 anos. Mas eu fiz várias aulas de samba para não passar vergonha. Ainda que eu não seja uma rainha de bateria, seja uma musa, eu entendo que se me pedirem para sambar, não posso 'fazer feio' lá", afirmou à CARAS Brasil.

Cíntia também acredita que seu posto de musa de Carnaval vai fazer com que outros profissionais da educação entendam que com o ensino e a oratória é possível transcender a sala de aula. Ela vê essa oportunidade como uma forma de inspiração para outros educadores. "Eu entendo que cada um com a sua individualidade vai tentar chegar lá e espero que as pessoas tenham êxito".

O look que ela usará no domingo (19), é inspirado no verbo "sapucar". Cíntia é embaixadora do verbo que vem de "sapuca aí" e teve sua roupa inspirada na palavra e no conceito do camarote. A fantasia foi produzida pelo estilista Amir Slama. Já o look de da segunda-feira (20), foi produzido por Rafael Carneiro e tem como inspiração uma mulher guerreira.

A educadora declarou que não vai exibir seu corpo nas roupas e que será mais comportada. Ela busca manter sua personalidade, mas em looks belíssimos da mesma forma. "Vou manter a minha personalidade. Não estou acostumada a sambar, a estar no Carnaval, a exibir o meu corpo".