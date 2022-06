Em clima de TBT, Viviane Araújo relembra ensaio de Carnaval no Salgueiro: ''Bateu saudade disso!''

Viviane Araújo publicou um vídeo onde ela aparece se divertindo e sambando muito durante um ensaio de Carnaval do Salgueiro

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 15h47

Nesta quinta-feira, 9, Viviane Araújo (47) aproveitou o dia oficial do TBT para lembrar com carinho de um ensaio do Carnaval no Salgueiro.

A atriz publicou um vídeo onde ela aparece no meio da quadra da escola de samba, ao lado de outros passistas, enquanto sambava muito e se divertia ao som da bateria da agremiação.

Na legenda, ela declarou saudade do Carnaval: "Bateu saudade disso! De dar nas cadeiras no meio da quadra com meus passistas lindos!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que mulher maravilhosa!", disse um. "De arrepiar…", falou outro. "Coisa mais linda!", escreveu um terceiro.

Mamãe sarada!

Recentemente, Vivi deu um show de beleza ao compartilhar um clique onde ela aparece na academia mostrado a sua barriguinha de grávida.

A musa do Carnaval apareceu de lado, exibindo o tamanho de Joaquim, seu primeiro filho, e ainda esbanjou boa forma em plena gravidez.

"Conferindo o shape da mamãe", escreveu ela em tom bem-humorado na legenda do post.

Confira o vídeo de Viviane Araújo sambando durante um ensaio do Salgueiro e lamentando a saudade do Carnaval: