Em clima de TBT, Paolla Oliveira relembra cliques de Canavais passados: ''Com saudade''

Paolla Oliveira usou o dia oficial do TBT para lembrar de cliques feitos durante Carnavais passados

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 16h25

Nesta quinta-feira, 10, Paolla Oliveira (39) entrou no clima do TBT e decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho do Carnaval.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece em ensaios e desfiles de Carnavais passados, enquanto ela ensaia e desfila em sua escola, Grande Rio, sempre usando looks estilosos e sambando muito.

Na legenda, ela falou com carinho dessa época do ano: "O TBT de quem tá com saudade do Carnaval".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Deusa!", disse um. "Musa inspiradora!", escreveu outro. "Sempre linda!", falou um terceiro.

Esbanjando sensualidade!

Recentemente, Paolla esbanjou toda sua sensualidade ao empinar o bumbum usando um biquíni fio dental em um cenário paradisíaco em Noronha.

Confira os cliques de Paolla Oliveira postou para lembrar de outros Carnavais: