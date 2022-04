Em clima de Carnaval, Yanna Lavigne encanta ao postar fotos com a filha, Madalena

Atriz Yanna Lavigne compartilhou registros fofíssimos com a herdeira mais velha, Madalena, do casamento com Bruno Gissoni

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 13h06

A atriz Yanna Lavigne (32) encheu seu feed de amor ao postar novas fotos com a filha mais velha nas redes sociais!

A famosa, casada com o ator Bruno Gissoni (35), compartilhou uma sequência de três fotos ao lado de Madalena (4). Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 25, a mamãe coruja e a garotinha posaram ainda em clima de Carnaval, com pedrinhas brilhantes coladas no rosto e fazendo caras e bocas.

"Dizem que o carnaval acabou", brincou Yanna Lavigne ao legendar a postagem.

Nos comentários, os internautas deixaram uma enxurrada de elogios para a dupla. "Amoooo vocês", declarou Mariana Uhlmann, esposa de Felipe Simas. "Lindas demais", disse uma seguidora. "O carnaval pode ter passado, mas a alegria e o colorido de Madazinha jamais!!!", reparou outra. "Madazinha é um eterno carnaval", babou uma terceira.

Bruno Gissoni explode o fofurômetro ao posar com a caçula Amélia

O papai coruja Bruno Gissoni fez um passeio com a caçula, Amélia, que veio ao mundo no dia 18 de janeiro. Em meio à natureza, o artista explodiu o fofurômetro ao surgir todo sorridente, com olhar admirado para a pequena nas fotos perto de cachoeira. A web se derreteu pelas imagens e compararam a bebê com a irmã, Mada. "Que fofura! Família linda!", "Que coisa mais lindaaaaaa", "Você olha pra ela com ternura. Que fofo!", "Ô lindeza". Outros fãs falaram na semelhança entre as irmãs. "Cara da Madá. Linda", "Carinha da irmã", "Madazinhahh 2".

Confira as fotos de Yanna Lavigne com a filha, Madalena: