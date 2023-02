Ellen Rocche revela vontade de retornar ao posto de rainha de bateria: "Se tiver lugar para mim"

Conhecida pelos anos na Rosas de Ouro, Ellen Rocche se afastou da folia devido a uma inflamação nos pés

Ellen Rocche (43) é uma das maiores musas do Brasil e do Carnaval e está voltando para a Avenida. Conhecida pelos anos na Rosas de Ouro, ela foi destaque neste ano.

Para a noite de folia, Ellen usou um vestido branco rendado e com uma fenda generosa. Segundo ela, o look estava "basiquinho".

Nos últimos dois anos, a artista ficou afastada da folia por conta da pandemia e também devido a uma inflamação nos pés. Ela revelou que não descarta voltar ao posto de Rainha de Bateria, no futuro.

Ellen Rocche fala sobre rotina na quarentena: ''Mergulho dentro de mim''

Ellen Rocche refletiu sobre o período de isolamento social e garantiu que criou uma rotina para não pirar.

"Fiz um mergulho dentro de mim, uma limpeza nos meus sentimentos e aproveitei para me conhecer melhor. Fiz uma faxina na casa, curso de finanças, doei muita coisa, fiz Feng Shui, aprendi vários pratos diferentes e maravilhosos. Organizei tudo e dancei muito em casa", explica.

Apesar disso, a gata ressaltou que alguns dias não foram fáceis. "Com a respiração e meditação vou me aquietando. O mais importante foi encontrar o equilíbrio e estou conseguindo. Aproveitei para ler bastante e estou estudando projetos de teatro. Sou apaixonada por gente, adoro socializar, ir a jantares e criar uma rotina ajudou muito nesse sentido".

Ela diz que está em um relacionamento com a sua própria felicidade. "Ao mesmo tempo que abre portas, chama atenção e as pessoas ficam curiosas, também dificulta, porque muitas vezes as pessoas prejulgam. Por ser bonita talvez não consiga determinadas coisas, existe um certo preconceito. Já sofri isso, mas é gostoso, porque o desafio me motiva a ser cada vez melhor. Acontecem coisas ruins, mas sempre vejo o lado bom, os ensinamentos que a vida traz".