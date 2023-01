Ela secou! Viviane Araújo escolhe vestidinho vazado e deixa corpão totalmente à mostra

Viviane Araújo escolhe vestidinho vazado e impressiona os fãs com sua beleza rara

A atriz Viviane Araújo roubou a cena na noite deste domingo, 22, no ensaio de rua do Acadêmicos do Salgueiro que tradicionalmente acontece na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Acompanhada do marido Guilherme Militão e dos amigos, a musa ganhou o carinho do presidente André Vaz e dos integrantes da escola como o coreógrafo de comissão de frente PatrickCarvalho, a diretora da velha-guarda Tia Caboclinha, e os mestres de bateria e irmãos Guilherme e Gustavo Oliveira.

Simpática, a musa escolheu um vestidinho vermelho curtíssimo todo vazado. Ela mostrou que está com um corpo invejável mesmo após ser mãe do fofíssimo Joaquim.

Em 2023, o Salgueiro tem como enredo Delírios de um Paraíso Vermelho, enredo de Edson Pereira.

Mais cedo, a musa encantou os fãs ao desabafar sobre a alegria do Carnaval. "E sobre isso!! Sambe! Seja feliz! Do seu jeito! E não deixe ninguém te tirar essa felicidade! Hoje em dia estamos vivendo no mundo de julgadores, a internet está cheia de apontadores de defeitos, mas esses se esquecem que eles têm seus próprios defeitos! Então, pra esses eu digo: pare de julgar e vem sambar comigo! Você vai ver como você vai ser uma pessoa muito mais feliz!", iniciou ela.