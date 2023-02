Ela secou! Horas antes do Carnaval, Viviane Araújo posa de fio-dental e exibe barriga definida

Viviane Araújo posa de fio-dental e mostra que está pronta para o Carnaval; veja fotos

A atriz Viviane Araújo deixou os seguidores perplexos nesta sexta-feira, 17, ao aparecer de biquíni fio-dental em um clique bem ousado publicado em seu perfil nas redes sociais. Falta pouco para ela brilhar no Sambódromo do Rio e de São Paulo.

Dona de um corpo perfeito, a mamãe de Joaquim deu a última renovada na cor para chegar com tudo. "Pegando um bronze", disparou ela que se protegeu com um óculos de sol e um chapéu, ambos estilosos.

Como virou costume, a musa vai desfilar em dose dupla. Em São Paulo, ela defende a Mancha Verde. Já no Rio de Janeiro, ela completa mais um ano como a soberana no Salgueiro. Desta vez, a preparação foi ainda mais intensa, já que ela se dedicou integralmente à maternidade.

Recentemente, inclusive, Viviane Araújo falou sobre o desafio de perder peso para a folia. "Oi meus amores!!! Vocês estão me perguntando muito desde o último ensaio técnico, como estou conseguindo perder peso. Vou contar meu segredo de emagrecimento. Como vocês sabem, principalmente as mamães de plantão, depois que temos filho, não é tão fácil assim recuperar o corpo de antes", escreveu.

Se preparando para o Carnaval, Viviane Araujo abre o jogo e revela segredo para o corpão

A rainha das rainhas do Carnaval, Viviane Araujo mostrou que já recuperou seu corpão após o nascimento de seu primeiro filho, Joaquim. A atriz usou as redes sociais para revelar o segredo para os fãs!

Rainha de bateria do Salgueiro, a famosa tem chamado atenção do público durante os ensaios da escola de samba carioca, apenas cinco meses após dar à luz seu herdeiro com Guilherme Militão (32).