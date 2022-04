Durante desfile, Deborah Secco e Paolla Oliveira se encontram e trocam abraço

Deborah Secco, Paolla Oiveira e Diogo Nogueira se encontraram durante um desfile na Sapucaí

Durante o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio que acontece nesta sexta-feira, 22, Paolla Oliveira(40) e Deborah Secco (42) se encontraram na Sapucaí.

Enquanto desfilava pelo sambódromo, Deborah que apostou em um look prateado se encontrou com Paolla que assistia a escola de samba.

As duas atrizes trocaram um abraço, e Deborah também cumprimentou Diogo Nogueira (40), o parceiro de Paolla.

Para este primeiro dia de Carnaval no Rio, Paolla Oliveira apostou em um look diferente e colocou uma peruca laranja para marcar presença na Marquês de Sapucaí.

