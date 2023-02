Delírio e gritaria: Carla Perez foi sucesso no Carnaval do Rio de Janeiro; relembre

Carla Perez estava no auge da fama quando foi convidada para desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro em 1997

O ano era 1997 e Carla Perez (45) estava no auge da fama com apenas 19 anos de idade. A famosa dançarina do grupo É o Tchan dominava o Brasil com seu rebolado e simpatia , provocando delírio e gritaria por onde passava. Uma das personalidades mais populares da época, a baiana foi convidada para desfilar na escola de samba Salgueiro e acabou virando capa da Revista CARAS.

Acostumada com trios-elétricos, a loira resolveu mudar de ares pela primeira vez e estreou no Carnaval do Rio de Janeiro. Sua passagem pela avenida foi tomada por sentimentos de fascínio e encanto entre todos que estavam presentes.

Na ocasião, Carla foi destaque do carro alegórico Salvador Dali e se emocionou ao ver de pertinho o início do espetáculo. Sincera, ela confessou ter notado diferenças entre a folia do Rio de Janeiro e de Salvador.

"Minha Nossa Senhora, foi demais! Era muito mais forte do que eu poderia imaginar. O carnaval do Rio é diferente da Bahia. Do desfile na Sapucaí, só participa quem tiver condição financeira. No baiano tem até mendigo desfilando nos blocos . Estou apaixonada pelo carnaval do Rio. Já estou com saudades", confessou Carla, que completou: "Eu achava que o desfile era cansativo. Foi rápido demais" .

E meio a euforia dos fãs, Carla não conseguiu se conter e, mesmo com a pouca mobilidade no carro alegórico, fez a famosa coreografia do "tchan" para a arquibancada . O momento, claro, foi palco de muita gritaria entre aqueles que assistiam à baiana passar.

Na época, o sucesso de Carla era inacreditável até mesmo para aqueles que acompanhavam sua rotina. A mãe da dançarina, Dona Ivone, uma dona de casa comum, declarou: "Nunca imaginei que isso fosse acontecer com a minha filha".

Cheia de cuidados com a bailarina, Ivone carregava sucos detox na bolsa enquanto a acompanhava na correria do Carnaval . "Beba, minha filha, pelo amor de Deus", disse ela, sendo zelosa com a filha, que enfrentava uma dor absurda com o nascimento dos dentes sisos.

Ainda na entrevista à revista CARAS, Carla comentou sobre como andava a vida de solteira. A artista, que anos depois casaria com o cantor Xanddy, reclamou da repercussão e invasão de privacidade após ficar famosa.

"Se eu saio com uma pessoa para jantar, no dia seguinte já dizem que estou namorando", comentou a musa, que fretou um jatinho especialmente para conseguir participar do Carnaval do Rio e Salvador.