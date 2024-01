Deborah Secco esconde só o essencial em look cavado para ensaio de Carnaval

Em clima de Carnaval, Deborah Secco impressiona ao apostar em vestido cavado até o limite para curtir ensaio em camarote presidencial

Em clima de Carnaval, Deborah Secco roubou a cena ao participar do ensaio na quadra da Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 20. É que a atriz escolheu um look um tanto quanto audacioso para curtir a folia. Sempre ousada, ela escondeu apenas o essencial ao apostar em um vestido cavado até o limite.

Em seu perfil oficial no Instagram, Deborah dividiu detalhes da produção mirabolante para visitar sua escola de samba. A peça ousada cobria apenas um lado do corpo da artista, que deixou a região íntima e o bumbum completamente à mostra por conta do recorte profundo, que possui apenas duas amarrações para ‘segurar’ o look.

Além do vestido vermelho de tirar o fôlego, a artista também elegeu um salto alto dourado e acessórios na mesma cor. Complementando a produção, Deborah brilhou com uma maquiagem vermelha nos olhos e os cabelos presos em um rabo de cavalo alto para não atrapalhar sua preparação para mais uma noitada de folia.

Nas redes sociais, a atriz creditou a equipe responsável pela produção e celebrou o início das festividades deste ano: “Começando o Carnaval da Dedé no melhor lugar! Salgueiro, tô chegando!”, disse Deborah, que acumulou elogios nos comentários: “Uma labareda!!!! Incendeia”, brincou uma. “Ela sabe que é maravilhosa”, comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Já na quadra, Deborah também deu um show de simpatia e beleza ao posar para os fotógrafos diretamente do camarote presidencial. Ao lado de outras estrelas da escola de samba, como Viviane Araújo e Tati Barbieri, a intérprete de ‘Lara’ na novela da Globo, ‘Elas por Elas’, aproveitou os drinks, exibiu seu samba no pé e curtiu muito.

Deborah Secco posa com look cavado em ensaio de Carnaval - Foto: Anderson Borde/AgNews

Deborah Secco conversa com Tati Barbieri em ensaio de Carnaval - Foto: Anderson Borde/AgNews

Deborah Secco posa com Tati Barbieri e Viviane Araujo em ensaio de Carnaval - Foto: Anderson Borde/AgNews

Filha de Deborah Secco radicaliza o visual:

Antes de se jogar na folia, Deborah Secco levou sua filha, Maria Flor, ao salão de beleza para passar por uma transformação radical em seu visual. Com apenas oito anos, a pequena deu um show de autenticidade e ousadia e decidiu pintar o cabelo de vermelho. Após a mudança, a atriz se derreteu pelo resultado em suas redes sociais.

Maria radicalizou e decidiu pintar o cabelo inteiro de um vermelho vibrante. Feliz da vida com o resultado, a herdeira da atriz aparece pulando, dançando e sorrindo muito com o novo visual. Na legenda da publicação, Deborah foi só elogios para a menina: “Hoje foi dia de mudar o visual!!! Minha ruiva veio aí!!”, ela se derreteu; veja o resultado.