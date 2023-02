Deborah Secco choca ao exibir look sexy e ousado de Carnaval: ''Cheguei para arrasar''

Esbanjando sensualidade, atriz Deborah Secco exibe corpaço escultural ao surgir com biquíni micro de pedrarias para o Carnaval

Mostrou quase tudo! Exibindo sua beleza estonteante, a atriz Deborah Secco (43) roubou a cena na noite de terça-feira, 07, com um look ousadíssimo.

Em seu feed no Instagram, a famosa publicou uma série de registros deslumbrantes de um ensaio para o Carnaval. Ostentando suas curvas perfeitas, ela posou usando apenas uma lingerie de pedrarias e chamou atenção pelo corpão.

Deborah deixou o bumbum redondinho à mostra e sua barriga sarada. Com um adereço brilhante na cabeça, ela encantou ao esbanjar sensualidade nos registros. "Cheguei para arrasar no Carnaval", escreveu ela no início do texto na legenda da postagem.

Babando pelas curvas de Deborah, os seguidores não pouparam elogios nos comentários. "Po***! Que mulher lindaaaaaa", babou Tia Má. "Maravilhosa", exaltou Erika Januza. "Perfeitonaaaaaaaa", disse Cinara Leal. "Tá tendo conservadora aqui??? Pq olha, uma baita de uma goxtosa", destacou Samara Felippo. "Maravilhosa dando baile nas meninas de 23 anos kkk Arrasou", "Meu celular travou com tanta beleza, maravilhosa", "Zerou o game", "Essa mulher é um monumento!", disseram alguns internautas.

Confira o look sensual de Deborah Secco para o Carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco posta fotos com a filha Maria Flor e semelhança impressiona

Deborah Secco usou as suas redes sociais na última segunda-feira, 06, para se declarar para a filha, Maria Flor, de sete anos, fruto do casamento com o modelo Hugo Moura (32), com quem se relaciona desde 2015. Os fãs da atriz ficaram encantados com os registros da publicação e se espantaram com a semelhança entre mãe e filha.

Na legenda, Deborah se derreteu com a herdeira: “Eu e ela… Sobre amor!!!”, escreveu acompanhada de um emoji de coração. O clique eleito para a capa mostra as duas vestidas com tricot off white, em um ensaio mais elaborada. Mas a publicação também deu um gostinho da vida real de Deborah e Maria, com cliques em viagens no frio ou trocando um selinho carinhoso.

