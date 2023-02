De look transparente, Maria Lina quase mostra demais em camarote de Carnaval

Ex de Whindersson Nunes, Maria Lina, apostou em roupa mínima transparente e exibiu corpaço em evento

A influenciadora Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, surgiu arrasadora no segundo dia de Carnaval. Neste sábado, 18, a jovem deu um show de beleza no evento ao aparecer com um look indiscreto.

Para se jogar na folia, a digital influencer apostou em uma roupa transparente e mostrou quase tudo. Cobrindo apenas o necessário com o tecido delicado, a ex do humorista chamou a atenção ao exibir seu corpaço escultural na peça delicada.

Em sua rede social, Maria Lina compartilhou um vídeo exibindo detalhes da produção arrasadora. "Uma princesa um tanto quanto… ousada. Mais um dia de carnaval", falou ela ao cobrir apenas o necessário e surgir com uma trança no cabelo.

Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram a influenciadora. "A produção de milhões", admiraram os fãs. "Não cansa de ser linda não?", questionaram outros.

Ainda recentemente, antes da folia, Maria Lina fez tratamento estético no bumbum e no final do ano passado fez cirurgia nos seios.

Veja o look de Maria Lina para o segundo dia de Carnaval:

Fotos: Leo Franco/Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA LINA (@marialdgg)

Maria Lina desabafa sobre fim do noivado com Whindersson Nunes: ''Momento tão difícil''

Maria Lina decidiu se pronunciou na web depois do fim de seu noivado com Whindersson Nunes em agosto de 2021.

Em uma série de stories curtos, ela disparou: "Obrigada por tanto carinho que vocês me dão como sempre. Obrigada por me mandarem mensagens bonitas. Recebi até mensagens de pessoas cantando músicas lindas de Deus. Eu não tenho palavras, obrigada".

"Faz toda a diferença, sabe? Esse acolhimento, principalmente nesse momento em que estou vivendo, que é um momento tão difícil. Faz toda a diferença esse acolhimento das pessoas, é muito especial. De verdade", disse ela na época da separação.

O fim do relacionamento aconteceu logo após a perda de João Miguel, filho do casal que faleceu com 2 dias de vida depois de nascer com 22 semanas de gestação.