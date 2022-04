Dandara Mariana e Rafaella Santos arrasam no look para último ensaio de rua do Salgueiro

Musas Dandara Mariana e Rafaella Santos exibem fantasias escolhidas para o último ensaio de rua da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro

O Carnaval está chegando e as gatas Dandara Mariana (33) e Rafaella Santos (25) arrasaram no último ensaio de rua do Salgueiro!

Musas da escola de samba carioca, a atriz e a influenciadora digital mostraram muito samba no pé na noite de domingo, 17.

Em seu feed no Instagram, Dandara Mariana compartilhou cliques em que aparece usando um shortinho branco e top com correntes douradas, esbanjando suas curvas perfeitas. Na ocasião, a artista estava acompanhada do pai, o também ator Romeu Evaristo.

"Salgueirou", celebrou a atriz na legenda da publicação.

Rafaella também exibiu o visual para o último dia antes de pisar na avenida. Ela optou por um top escrito 'resistência', combinando com uma saia branca, nas cores da escola. "Pronta para o último ensaio da minha furiosa @salgueirooriginal", escreveu a irmã de Neymar Jr. (30).

Neste ano, a agremiação carioca traz o enredo Resistência na Marquês de Sapucaí na próxima sexta-feira, dia 22 de abril.

A rainha de bateria Viviane Araújo (46), que está esperando o primeiro filho com Guilherme Militão, não compareceu ao ensaio de rua da escola, mas esteve presente em ensaio na quadra no último sábado, 16, e trocou beijos com o marido.

Rafaella Santos reata namoro com Gabigol

Recentemente, Rafaella Santos e Gabriel Barbosa (25), mais conhecido como Gabigol, anunciaram que reataram o namoro nas redes sociais. Eles confirmaram que estão juntos novamente ao publicarem cliques juntinhos. "Para os curiosos de plantão, estamos de volta", escreveu a influencer nos Stories do Instagram. Os dois começaram a namorar há seis anos, mas já terminaram e reataram algumas vezes.

Confira as fotos de Dandara Mariana e Rafaella Santos em ensaio de rua:

