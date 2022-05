Confira os famosos que aproveitaram o Camarote CARAS Bateria Nota 10 no desfile das campeãs

Celebridades como Douglas Silva, Dandara Mariana e Gabriela Versiani curtiram noite de folia no Camarote CARAS Bateria Nota 10 na Marquês de Sapucaí

Diversos artistas curtiram o desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 30!

Celebridades como a atriz Dandara Mariana (33), Monica Carvalho (51), a influencer Gabriela Versiani (23), os ex-BBBs Fran (32) e Diego Grossi (39), Isadora Ribeiro (56) e a filha Valentine Ribeiro, o ex-jogador de vôlei Tande (52), a socialite Narcisa Tamborindeguy (55), e a Miss Brasil 2019 Julia Horta (28) estiveram presentes no Camarote CARAS Bateria Nota 10 na avenida para aproveitar a folia.

Um das musas do Salgueiro, Dandara Mariana arrasou ao surgiu ainda fantasiada após o desfile. A famosa exibiu o corpaço escultural com look poderoso cheio de plumas e chamou atenção na avenida, mostrando muito samba no pé.

Douglas Silva fala sobre vida após BBB 22

O terceiro colocado do BBB 22, Douglas Silva (33), também esteve no Camarote CARAS acompanhado da esposa, Carol Samarão. Em entrevista exclusiva para a CARAS, o ator contou como tem sido os primeiros dias fora do confinamento. Radiante com o carinho que tem recebido do público desde que deixou o programa, ele comentou: "Já vivi no início, mas agora... É muito louco, eu fiquei 107, sei lá, 109 dias dentro da casa. Entrei de um jeito e saí de outro, to tentando assimilar tudo que está acontecendo. A ficha não tá caindo não".

Confira as celebridades que marcaram presença no Camarote CARAS Bateria Nota 10 na Sapucaí:

