Com transparência e recortes, Paolla Oliveira exibe corpaço fora do comum

Atriz Paolla Oliveira compartilhou fotos usando look de ensaio de Carnaval e impressionou com estilo ousado

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 07h07

A atriz Paolla Oliveira (39) impressionou com mais um look de ensaio para a Grande Rio!

Nesta terça-feira, 12, a artista global, que está na próxima novela das sete, compartilhou fotos mostrando a roupa eleita para sambar e chamou muita atenção.

Abusando de recortes e transparência, Paolla Oliveira exibiu suas curvas com muito estilo no look preto com miçangas.

"E vamos de ensaio @granderio pra animar essa terça-feira", disse a namorada de Diogo Nogueira (40) ao se exibir nos registros.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a famosa. "Linda", disseram vários fãs. "Deslumbrante", definiu o namorado.

Ainda na últimas semanas, Paolla Oliveira impressionou com outros looks de ensaio. Já nos últimos dias, ela encantou ao apresentar sua nova personagem da trama das sete, Cara e Coragem.

Veja o look de Paolla Oliveira para o ensaio de Carnaval da Grande Rio: