Com quase 300 quilos, paranaense foi Rei Momo do Carnaval por nove anos: 'Meu peso não me incomoda'

Reinaldo de Carvalho, conhecido como Bola, foi o Rei Momo mais famoso da época, encantando o Carnaval do Rio

Reinaldo de Carvalho foi o Rei Momo do Carnaval carioca por nove anos seguidos, um fato inédito. Conhecido como Bola, em 1994 o paranaense completava oito anos consecutivos na posição e, aos 32 anos, pesava 266 quilos e tinha 1,75 de altura. "Meu peso não me incomoda. Mas daqui algum tempo pode me trazer problemas", afirmou ele, em entrevista à revista CARAS.

Na ocasião, ele estava hospedado na suíte presidencial do hotel de luxo Rio Othon Palace, local onde ficaria do dia 1º de fevereiro até o dia 20. O quarto também tinha algumas mordomias para a majestade da festa, como mordomos, garçons, camareiras e o que mais ele desejasse durante o período de hospedagem.

Para Bola, apesar de todo o tratamento especial, o mais deslumbrante do lugar era a vista privilegiada. A suíte ficava no 28º andar do prédio, de frente para a praia de Copacabana. "Em relação à mordomia, não senti muita diferença porque em casa sou acomodado e sempre peço para fazerem as coisas por mim. Acho que, nos últimos 10 anos, não entrei duas vezes na cozinha", revelou.

Ele ainda contou que não costumava se deitar de lado e quando precisava de ajuda para levantar da cama, chamava sua esposa, Elizabeth Cristina. Na época da entrevista, a jovem tinha apenas 23 anos e pesada 50 quilos. O Rei ainda revelou que pretendia emagrecer alguns quilos para a festa daquele ano. "Até o Carnaval, devo perder uns 20 quilos e não quero recuperá-los mais", disse ele, pontuando que a ideia parte de uma questão ligada à saúde.

LEGADO NO CARNAVAL

Bola foi Momo pela primeira vez em 1986, quando pesava cerca de 180 quilos. Ele planejava também abandonar o posto da realeza dali dois anos. "No Carnaval de 1996, eu fecho o ciclo de 10 anos consecutivos como Rei Momo e quero estar me despedindo com a marca de ter sido o único que conseguiu ficar no trono por tanto tempo."

Porém, no ano seguinte, Reinaldo morreu após complicações causadas por um infarto no miocárdio. Segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo estava internado há cerca de um mês na clínica Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, para o tratamento de erisipela bolhosa na perna esquerda, doença infecciosa que inflama a pele.

O Rei Momo havia se submetido a uma cirurgia e, segundo o laudo divulgado pela clínica, se recuperava bem. Depois da operação, ele continuou internado para fazer regime a fim de emagrecer, sem o uso de medicamentos.

Na época, ele pesava 302 quilos e tinha conseguido perder 32. Na época, ele tinha apenas 33 anos e teve seu corpo velado no Sambódromo do Rio. Após sua morte, ele chegou a ser homenageado em Curitiba, capital de seu estado natal, e ganhou uma rua que leva seu nome: Rua Reinaldo de Carvalho (Bola), no bairro Ganchinho.