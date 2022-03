Com look vermelho ousado, Sabrina Sato marca presença em ensaio da escola de samba

Sabrina Sato mostrou ter samba no pé em ensaio da escola de samba paulista Gaviões da Fiel

Nesta sexta-feira, 18, Sabrina Sato(41) marcou presença em um ensaio da escola de samba paulistana Gaviões da Fiel.

Com um look vermelho ousado composto apenas por cintas, a apresentadora marcou presença e sambou muito na quadra da escola em São Paulo.

A Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel ainda complementou o visual com mechas vermelhas em seu cabelo.

Além da escola de samba de São Paulo, a apresentadora que saiu da emissora Record e foi anunciada como integrante do programa Saia Justa em um dos canais da TV Globo, também é Rainha de Bateria da escola carioca Vila Isabel.

A Gaviões da Fiel e Sabrina Sato desfilam no Sambódromo do Anhembi no dia 23 de abril, logo após o desfile da escola Vai-Vai que tem como musa a apresentadora Carla Prata.

Confira aqui Sabrina Sato no ensaio da Gaviões da Fiel!

Sabrina Sato ousou com um look composto apenas por cintos vermelhos

- Foto: Leo Franco/AgNews

Além da escola de samba de São Paulo Gaviões da Fiel, Sabrina Sato

também desfila pela escola carioca Vila Isabel - Foto: Leo Franco/AgNews