Com look todo recortado, Paolla Oliveira esbanja beleza em ensaio na rua: ''Que linda''

Rainha da Grande Rio, atriz Paolla Oliveira esbajou beleza e muito boa forma ao sambar na rua com a escola

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 08h15

A atriz Paolla Oliveira (39) impressionou em mais um ensaio da Grande Rio.

Após compartilhar fotos do look cheio de atitude e originalidade para o momento, a artista global publicou registros sambando na rua com a escola neste domingo, 27.

"Ontem nosso ensaio foi na rua, com energia, calor, cor, sorrisos. Carnaval é alegria, é vontade, união. Só vale a pena se for assim. Reinar de verdade pra mim é estar com vocês! Estamos com muita vontade, né @granderio?! Vamo embora brilhar, Duque de Caxias! Obrigada mais uma vez", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a beleza da namorada de Diogo Nogueira (40). "Que linda meu deus", disse Carolina Dieckmann (43). "Será que ela tem defeito?", perguntaram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira impressionou com um look de crochê para o ensaio na escola. Em outro evento, ela elegeu um vestido coladíssimo com estampa de corpo nu.

Veja os registros de Paolla Oliveira no ensaio da Grande Rio: