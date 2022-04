Com look prateado, Alessandra Negrini exibe boa forma à frente do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta

Atriz Alessandra Negrini exibe boa forma e agita foliões ao lado do famoso bloco Acadêmicos do Baixo Augusta

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 09h40

Rainha do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, a atriz Alessandra Negrini (51) brilhou na tarde deste domingo, 24, com um modelito poderoso.

Com um look todo prateado que evidenciava as suas curvas, a artista arrasou em cima do trio elétrico de um dos bloquinhos mais tradicionais do Carnaval de rua de São Paulo.

Na região do Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, a famosa esbanjou empolgação e agitou uma multidão de pessoas que saíram de casa para se jogar na folia.

"Muito feliz em sentir a energia maravilhosa do @academicosdobaixoaugusta novamente!", escreveu Alessandra Negrini em uma postagem feita no Instagram.

Confira as fotos de Alessandra Negrini no bloco!

(Fotos: Agnews)