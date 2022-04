Com look ousado, Paolla Oliveira é acompanhada por Diogo Nogueira em ensaio da Grande Rio

Rainha de bateria, atriz Paolla Oliveira esbanjou sensualidade com look para ensaio de Carnaval da Grande Rio ao lado do namorado, Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira (39) segue entregando tudo nos ensaios para o Carnaval 2022!

No domingo, 03, a gata marcou presença no ensaio técnico das escolas de samba do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí, na companhia do namorado, Diogo Nogueira (40).

Para a ocasião, a rainha da bateria da agremiação optou por um vestido sexy bem ousado com os seios cobertos por adesivo com franjas, deixando seu bumbum à mostra.

Em seu feed no Instagram, ela compartilhou registros mostrando o look para a noite e um trecho do ensaio, em que aparece mostrando seu gingado e samba no pé ao lado do amado.

"Tá chegando o dia, meu povo! Boraaaaaa lá, GRANDE RIOOO", celebrou Paolla.

"Laroiê @granderio!! Amo carnaval!!!!", disse Diogo ao posar com Paolla.

Em 2022, a Grande Rio traz o enredo Fala Majeté, As Sete Chaves de Exu, dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonrado Bora.

Paolla Oliveira revela fotos de sua personagem na próxima novela das sete

Recentemente, Paolla Oliveira compartilhou registros caracterizada como Pat, sua próxima personagem na novela das sete Cara e Coragem. Esbanjando estilo, ela posou com vestido branco e botas em um heliponto. "Nas alturas com Pat", disse ela.

Confira os cliques de Paolla Oliveira com Diogo Nogueira em ensaio:

