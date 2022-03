Com fantasia provocante, Lexa surpreende ao exibir bumbum em ensaio de Carnaval

Funkeira carioca Lexa surpreende ao exibir bumbum com fantasia provocante em ensaio de Carnaval no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 09h38

Com tudo super em cima, a funkeira carioca Lexa (27) surpreendeu muita gente durante o último ensaio técnico da escola Unidos da Tijuca.

Na Marquês de Sapucaí, a cantora esteve ao lado da agremiação neste final de semana e sambou muito junto da bateria que irá representar durante o desfile deste ano.

Com uma fantasia azul bem ousada, a famosa ostentou as curvas e exibiu o bumbum de fio dental, fazendo alegria do público que assistiu a apresentação no Rio de Janeiro.

"É amor inexplicável!", postou Lexa no Instagram, ao divulgar um vídeo no qual arrasava no samba ao lado da escola em mais um ensaio técnico antes da folia.

Veja o corpão da cantora Lexa!

(Fotos: Agnews)