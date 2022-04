Com fantasia ousada, Monique Alfradique ostenta corpaço em desfile da Grande Rio

Atriz Monique Alfradique ostenta corpaço em look dourado e chama atenção ao lado da Grande Rio

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 09h47

Durante o desfile da Grande Rio, que rolou neste final de semana na Marquês de Sapucaí, a atriz Monique Alfradique (35) foi um dos maiores destaques.

Em uma das alas da famosa agremiação que sempre faz bonito no Grupo Especial do Rio de Janeiro, a artista apareceu bem provocante com uma fantasia dourada.

Exibindo o corpão escultural e toda a beleza dela na passarela do samba, a loira dançou muito e agitou o público presente nos camarotes e arquibancadas.

"O dia de hoje começou com a minha amada @granderio levando Estandarte de Ouro de melhor escola do carnaval 2022 e de melhor bateria, que alegria!!! Foi uma noite linda de muito samba e energia vibrante!", escreveu Monique Alfradique no Instagram.

Confira a fantasia de Monique Alfradique!