Com fantasia colorida, a ex-BBB Natália Deodato esbanja alegria antes de pisa na Sapucaí

A ex participante do BBB 22 irá desfilar pela escola de samba Beija Flor nesta madrugada na Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 21h59

Dando início aos desfiles das escolas de samba pertencentes ao Grupo Especial no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 22, a ex-BBB Natália (22) já vestiu a fantasia em que cruzará a Marquês de Sapucaí.

Com um look rosa e muito brilhante, a ex participante do reality esbanjou beleza com o visual de penas e brilhantes feito para ela.

Natália Deodato recebeu a notícia que iria desfilar para a escola de samba carioca Beija Flor logo após ser eliminada do BBB 22.

Quem também vai marcar presença no desfile da Beija Flor é uma outra participante desta edição do Big Brother Brasil, a dançarina Brunna Golçalves (30).

