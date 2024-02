Cobriu demais? Mileide Mihaile surpreende com fantasia 'comportada'

De body com apliques dourados, Mileide Mihaile surpreende ao cobrir sua barriga sarada em desfile pela Independente Tricolor; veja as fotos

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile chamou a atenção ao desfilar no primeiro dia de Carnaval em São Paulo pela Independente Tricolor. Usando uma fantasia preta e dourada, a artista não passou despercebida como rainha de bateria da escola.

Sem mostrar sua barriga bem sarada, conquistada com treino e até uma lipoaspiração HD, a mãe do filho de Wesley Safadão, Yhudy Lima, surpreendeu com o look até que discreto. A famosa apostou em um body com apliques em dourado.

Além da peça "comportada", Mileide Mihaile elegeu uma "asa" com penas todas pretas. As sandálias, braceletes e o acessórios de cabeça também foram em dourado. "Rainha Tassi Hangbé! Símbolo de poder e coragem, líder do Agojie, um um batalhão de mulheres guerreiras. Honrando sua grandiosidade, celebro essa lendária rainha no Carnaval", falou ela sobre a fantasia.

Em entrevista à CARAS, ela falou sobre a oportunidade de ser rainha da escola. "Estou extremamente emocionada e honrada por ter a oportunidade de representar essas guerreiras. Quando estamos ali na avenida é com um propósito, tanto de mostrar essa cultura tão bonita do nosso Carnaval, como dos enredos escolhidos, que trazem mensagens tão bonitas ao público. E se deparar com uma história tão cheia de significados é uma responsabilidade ainda maior".

Veja a fantasia de Mileide Mihaile:

Mileide Mihaile no desfile da Independente Tricolor no Sambódromo do Anhembi em São Paulo. Fotos: Leo Franco/ Agnews

Mileide Mihaile no desfile da Independente Tricolor no Sambódromo do Anhembi em São Paulo. Fotos: Leo Franco/ Agnews

Mileide Mihaile no desfile da Independente Tricolor no Sambódromo do Anhembi em São Paulo. Fotos: Leo Franco/ Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Por que o filho de Mileide Mihaile não tem redes sociais?

A influenciadora digital Mileide Mihaile surpreendeu ao explicar o motivo par ao filho, Yhudy, de 13 anos, fruto da relação com Wesley Safadão, não ter redes sociais. Ela contou que decidiu segurar a presença do herdeiro da internet para evitar a exposição precoce do menino, que está entrando na adolescência.

"Ele é super tranquilo, inclusive o celular dele é sem senha, porque é uma construçãozinha que vem lá do comecinho. Eu sempre conversava com ele sobre isso, porque como eu já era das redes sociais, vim preparando o Yudhy. Hoje, ele não quer ter rede social ainda, não faz esse apelo", contou ela. Saiba mais!