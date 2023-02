Claudia Raia deseja sorte à Beija-Flor de Nilópolis: "Meu coração está com vocês"

Fora do Carnaval por conta do nascimento do filho, Claudia Raia compartilhou um vídeo desfilando pela escola de samba

Claudia Raia (56), que está focada em cuidar do filho recém-nascido, Luca, ficou de fora da Sapucaí no Carnaval de 2023.

A atriz, que é madrinha da Beija-Flor, compartilhou um vídeo sambando na avenida e desejou sorte para a escola de samba.

"Quero desejar muita sorte aos meus queridos amigos da Beija-Flor! Que seja lindo, divino, brilhante e alegre. Meu coração está com vocês, saudades do nosso carnaval", escreveu na publicação.

No mesmo post, a atriz compartilhou um trecho do programa Encontro, onde ela fala um pouco sobre o Carnaval.

"Na verdade, Carnaval é mais do que a folia. Eu tenho uma ligação com a Beija-Flor, todo mundo sabe disto, que há 32 anos eu saio pela escola. Eu sou madrinha da escola, não sou madrinha de bateria, sou madrinha da escola, que a própria comunidade de Nilópolis me elegeu depois de tantos anos. Então, o Carnaval para mim é isto. É contar esta história na maior festa que existe no mundo. Quando você entra no sambódromo não tem igual. Eu que estou acostumada a fazer teatro e me apresentar para grandes plateias, não tem nada igual, nada parecido", disse.

Claudia Raia faz reflexão sobre idade: "Quem falou que você não pode?"

Claudia Raia compartilhou uma reflexão sobre ser mãe em uma idade avançada e questionou seus seguidores nas redes sociais sobre o que eles abriram mão por estarem mais velhos.

A atriz perguntou: "E você, o que já deixou de fazer por causa da sua idade?".

"As respostas foram as mais diversas e na discoteca, dançar, andar de bicicleta, voltar pra faculdade, tatuagem, roupas curtas e a lista é enorme, mas eu deixo aqui pra vocês a seguinte reflexão e se você morrer amanhã não fez o que queria, mas por que não fez? O que te impede? Quem falou que você não pode? Quem me disse esse absurdo? A gente só deixa o outro fazer com a gente aquilo que nós permitimos e ninguém tem o direito de falar do que você pode ou não fazer sua vida, não fomos educadas para aproveitar a liberdade, e se sentir bem com a liberdade, porque a vida toda aprendemos que o certo era agradar o outro e não fazer muita coisa por nós mesmos, pra não incomodar, agradar pra quê? Pra pertencer, mas pertence a quem? Escuta, a única pessoa que você precisa ter nessa vida é a você mesmo. Sua vida, seu corpo, seus sonhos, seus boletos, suas regras. E tenho dito", completou.